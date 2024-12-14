В Швейцарии назвали абсолютным позором нападение украинок на памятник «Сломанный стул»

Активистки украинского движения Femen повредили бензопилой деревянный памятник «Сломанный стул», установленный перед штаб-квартирой ООН в Женеве.

Их действия прокомментировал Энзо Малорджо, официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра», крупнейшей партии в парламенте Швейцарии.

Малороджо назвал поступок украинок «абсолютным позором, плевком на мир и человечество».

Он напомнил, что скульптура «Сломанный стул» олицетворяет борьбу с с противопехотными минами, годы дипломатической борьбы, спасенные жизни и человеческое достоинство, написал он своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось о том, что Швейцарский сенатор Поджиа отверг вступление страны в НАТО.