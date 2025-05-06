В Швеции нашли захоронения советских граждан из концлагерей

В городе Хельсингборг, расположенном в Швеции, обнаружены три ранее не известных места упокоения советских граждан, бывших узников нацистских концлагерей. Эти люди были эвакуированы в Швецию в 1945 году. Об этом сообщил телеграм-канал российского посольства в Стокгольме.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российское посольство в Швеции провело работу по обновлению списка советских воинских захоронений на территории страны.

В результате анализа рассекреченных архивных документов и взаимодействия с местными организациями были выявлены три захоронения на кладбище Польше в Хельсингборге, ранее не зарегистрированные в российских базах данных.

По данным дипмиссии, речь идет об Александре Абакумове (1914-1945), уроженце Ленинграда согласно шведским архивам, Иване Поповиче (1919-1945) и Филиппе Мяшине (или Мячине, 1926-1945), чье имя до недавнего времени оставалось неизвестным.

Весной 1945 года эти люди были перевезены в Швецию из нацистских концлагерей, находившихся в Германии и Польше, знаменитыми «белыми автобусами». Несмотря на то, что они пережили войну, они скончались от болезней и истощения вскоре после Победы и были похоронены на 15-м участке кладбища Польше в Хельсингборге вместе с более чем 60 другими бывшими узниками концлагерей из разных стран.

В посольстве отметили, что шведские историки проявили инициативу и провели масштабную работу по идентификации этой группы захороненных. В результате, в апреле прошлого года шведские власти установили таблички на могилах, которые оставались безымянными на протяжении 80 лет.

Ранее сообщалось, что новые мемориальные знаки героям ВОВ установят на захоронениях под Нижним Тагилом.