В Швеции умер вдохновивший «стокгольмский синдром» преступник

В Швеции на 79-м году жизни скончался Клар Улофссон, известный преступник, чье имя ассоциируется со «стокгольмским синдромом». Об этом сообщило издание Dagens ETC, ссылаясь на информацию от семьи Улофссона. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Улофссон является одной из самых известных и противоречивых фигур в криминальной истории Швеции. В 1973 году он был замешан в ограблении банка, произошедшем на площади Норрмальмсторг в Стокгольме. Инициатором ограбления стал Ян-Эрик Ульссон, товарищ Улофссона по заключению.

Ульссон ворвался в банк и, после прибытия полиции, захватил в заложники четырех банковских служащих. Он потребовал предоставить ему три миллиона шведских крон и доставить Улофссона. Вместе они удерживали заложников в банковском хранилище на протяжении шести дней.

Примечательно, что после освобождения заложники встали на защиту похитителей, отказались свидетельствовать против них в суде и даже организовали сбор средств на оплату адвокатов. Именно этот инцидент побудил психиатра и криминолога Нильса Бейерута к формулировке концепции «стокгольмского синдрома».

Стокгольмский синдром представляет собой психологический феномен, при котором заложники испытывают эмоциональную привязанность к своим захватчикам. Это не считается психическим расстройством, а является адаптивной реакцией на травмирующую ситуацию.

В ходе судебного процесса Улофссон смог доказать свою непричастность к помощи Ульссону, утверждая, что пытался спасти заложников. В результате все обвинения с него были сняты, и он был освобожден.

Ранее сообщалось, что от страшной болезни умер актер из легендарной «Санта-Барбары» Джо Маринелли.