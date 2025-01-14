В Швеции заподозрили китайский сухогруз в повреждении кабеля в Балтике

Предположительно, следы от якоря китайского грузового судна Yi Peng 3 были обнаружены рядом с неповрежденным электрическим кабелем NordBalt. Об этом сообщил министр гражданской защиты Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого транслировал телеканал SVT.

Министр отметил, что кабель NordBalt не пострадал, но, по словам Болина, он мог бы быть поврежден, если бы якорь задел его.

NordBalt представляет собой подводный электрический кабель, который соединяет Швецию и Литву. Длина линии составляет 450 км, из которых 400 км проходят под водой.

Судно Yi Peng 3 связывают с повреждением двух коммуникационных кабелей в ноябре прошлого года. В результате инцидента вышли из строя телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море поврежден еще один кабель, соединяющий Германию, Швецию, Литву и Финляндию.