В Симферополе предложили установить памятник в честь архитектора Белозерского

По словам главы Союза архитекторов Крыма Кирилла Бабеева, в Симферополе могут установить памятник, посвященный архитектору Борису Белозерскому. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что указанный архитектор разработал первый генплан столицы Крыма в Советском Союзе. Его работы до сих пор вдохновляют современных крымских специалистов.

По мнению Бабеева, данный монумент станет напоминать жителям Симферополя о человеке, формировавшем облик города. Именно благодаря таким людям развивается городская среда и мы живем в комфорте.

Ранее сообщалось, что в Крыму начал свою работу ежегодный архитектурный фестиваль.