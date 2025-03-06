В Сирии начался «дождь» из денег из-за ДТП с автомобилем ЦБ
Машина сирийского Центробанка попала в ДТП и растеряла миллионы фунтов
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Миллионы фунтов разлетелись на месте аварии с машиной главного банка Сирии. О происшествии пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Lebanon 24.
В ходе пересечения одной из провинций у автомобиля Центробанка Сирии взорвалась шина. Водитель транспорта не справился с управлением, в результате чего машина улетела за пределы дороги и перевернулась на крышу. Водитель отделался испугом.
При этом на месте ДТП начался «дождь» из денег: купюры летали в воздухе и покрывали территорию на радость жителям. Многие местные бросились собирать фунты.
Иностранный источник отметил, что деньги из машины предназначались для выдачи зарплаты работникам.
Ранее сообщалось про ДТП на МКАД, в ходе которого пострадала женщина. Ее пришлось госпитализировать на вертолете.