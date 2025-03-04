Женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, эвакуировали в больницу на вертолете
Пострадавшую в результате массового ДТП в Москве эвакуировали на вертолете
Фото: [Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы]
На МКАД на востоке Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в том числе грузовых. В результате аварии травмы получила женщина. Ее эвакуировали в больницу на вертолете, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
ДТП произошло на внешней стороне 107-го километра МКАД. В результате движение автотранспорта было перекрыто.
На место ЧП прибыли экстренные службы города, в том числе вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. На борту воздушного судна с женщиной находились врачи территориального центра медицины катастроф Москвы.
Ранее сообщалось о том, что водитель и три несовершеннолетних пассажира получили травмы в результате ДТП в Щелково.