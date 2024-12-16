В Сирии отменят военный призыв и увеличат зарплаты на 400%

В Сирии ожидается отмена обязательного военного призыва. С этой информацией выступил в эфире Al-Hadath лидер вооруженной оппозиции и группы «Хайат Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аль-Шараа).

По его словам, новые власти в Сирии планируют распустить все действующие вооруженные формирования и сосредоточить вооружение исключительно в руках государственной власти. Также будет обсуждаться вопрос о значительном увеличении зарплат местных жителей на 400%.

Ранее сообщалось, что часть российских воинских подразделений выведена из столицы Сирии Дамаска.

*признана террористической организацией в РФ.