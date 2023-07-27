В сквере имени Лизы Чайкиной в Королеве продолжаются работы по благоустройству

Работы по обустройству сквера имени Лизы Чайкиной осуществляют в подмосковном Королеве. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства. Отмечается, что за благоустройство этого сквера выступили жители Королева в ходе голосования за объекты благоустройства в прошлом году.

«В начале лета мы приступили к работам. Сейчас они выполнены более, чем на четверть. В сентябре в наукограде появится новое комфортное пространство для отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Сейчас сквер выполняет в основном транзитную функцию, но после проведенных работ там будет создана полноценная зона отдыха для всех групп населения. На территории сквера будут созданы несколько основных зон: транзитная, спортивная, детская, зона тихого отдыха и молодежная зона. В связи с особенностью расположения существующих дорожек на территории, почти на каждой дорожке будут организованы досуговые зоны, распределенные по местам их пересечения.

В настоящее время идут работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, бортового камня, системы наружного освещения и видеонаблюдения. Ведется укладка плиточного и асфальтобетонного покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года.