В сквере в подмосковных Химках загорелась новогодняя елка

В городе-спутнике Москвы Химках вспыхнула новогодняя ель. Как передают местные паблики, праздничное дерево загорелось в сквере Марии Рубцовой.

По информации SHOT, причиной пожара, судя по всему, стало короткое замыкание в гирлянде, вызванное сильной влажностью. В соцсетях выложено видео происходящего.

Сообщается, что спустя некоторое время на месте оказались спасатели и елочку потушили. В результате инцидента никто не пострадал, однако зевак было немеряно.

Ранее репортер ВГТРК Павел Зарубин показал в своем аккаунте в соцсетях кабинет президента РФ Владимира Путина, украшенный праздничной новогодней елью.