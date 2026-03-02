В слезах даже взрослые: последнее шоу кошек Куклачева в Подмосковье шокировало зрителей

Жители Фрязина в Московской области на минувших выходных разделились на два лагеря: одни в восторге от шоу кошек Куклачева, другие экстренно покидали зал до антракта. Как выяснил REGIONS , причиной раздора стали вовсе не пушистые артисты, а их страшные соседи по сцене — загадочный вирус и рычащие вурдалаки. Впечатлениями от спектакля горожане активно делятся в соцсетях.

Одна из мам рассказала, что ее маленький ребенок расплакался, едва увидев некоторых персонажей. Женщина призналась, что они с трудом досидели до перерыва и задалась вопросом, понимают ли дети до пяти лет задумку режиссера. Другую жительницу с малышом постигла та же участь — пришлось уйти раньше времени.

Но не все зрители разделили испуг. Галина из наукограда поведала, что была на представлении уже с взрослыми детьми, и те остались в полном восторге. По ее словам, сын ходит посмотреть на кошек уже не первый раз, но в этот раз постановка вызвала особые эмоции. К тому же, история на самом скрывала поучение и напоминание про базовые правила здоровья.

Разъяснить ситуацию взялся сам Дмитрий Куклачев, сын легендарного основателя Театра кошек. В беседе с REGIONS он рассказал, что спектакль посвятили основам гигиены — своего рода современная версия «Мойдодыра». Вышло пугающе, зато запомнят такое явно надолго.

«В этом спектакле мы постарались театральными возможностями показать, насколько опасно пренебрежение простыми средствами гигиены, поэтому, видимо, встреча совсем маленьких зрителей с большим и страшным вирусом не оставляет их равнодушными!» — добавил Куклачев.

Он добавил, что постановка создана специально, чтобы дети запомнили: перед едой нужно мыть руки, а при опасности заражения — уметь пользоваться средствами защиты. Однако юным зрителям, видимо, требовалась предварительная подготовка.

Куклачев посоветовал родителям перед походом на спектакль объяснять детям, что добро обязательно побеждает зло, и заранее проговаривать простые правила гигиены. Тогда, возможно, вместо слез в зале будет только радость от встречи с пушистыми артистами.

