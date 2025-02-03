Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян долгие годы жил в Горловке Донецкой области, занимался бизнесом, а также успел поучаствовать в СВО. Биографию погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» деятеля напоминает KP.RU .

Почетный гражданин Горловки Армен Саркисян при жизни успел развить бизнес, возглавить Федерацию бокса ДНР и основать добровольческий батальон «АрБат» в составе интернациональной бригады «Пятнашка». Деятельность уроженца Армении называют широкой и направленной на благополучие РФ. За это, как отмечают обозреватели, Саркисян и попал в украинскую базу «Миротворец». Теперь спецслужбы Украины подозревают в организации взрыва в ЖК, где погиб мужчина. Однако это лишь одна из возможных версий.

Известно, что батальон, созданный Саркисяном, возглавил Айк Гаспарян — бывший «вагнеровец», который отметился при освобождении Бахмута. Он удостоился десяти боевых наград, включая орден Мужества и медаль «За Отвагу». Традиционно в «АрБате» вручают за успехи наградные ножи, сделанные из металла от трофейных американских БМП «Бредли».

Как отмечает «Комсомолка», сам Армен Саркисян и Айк Гаспарян в составе батальона проявили себя в штурмах Авдеевки и Угледара. Сейчас Гаспарян уже без земляка участвует в освобождении Курской области.

Напомним, что Армен Саркисян погиб после взрыва в элитном московском ЖК 3 февраля. За его жизнь боролись врачи, но глава Федерации бокса ДНР умер не приходя в сознание.