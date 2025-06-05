В СМИ нашли новую версию меморандума Украины
RT: Украина передала России другую версию меморандума, отличную от западной
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Переданный российской делегации украинский меморандум по урегулированию конфликта отличается от версии, опубликованной в западных СМИ. Об этом сообщает RT, сравнив оба документа.
Так, обратил внимание канал, в тексте, распространенном Financial Times, отсутствуют ограничения на численность украинской армии и размещение иностранных войск. Однако в варианте, направленном Москве, этого пункта нет.
Однако в обеих версиях сохранены положения о возможном вступлении Украины в ЕС и НАТО, хотя Россия неоднократно называла среди условий отказ от идеи членства Незалежной в Альянсе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия детально изучит предложенный Киевом документ. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что российский проект меморандума направлен на устранение причин конфликта, а не только его последствий.
Ранее стало известно, когда может пройти встреча лидеров РФ, США и Украины.