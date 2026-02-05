В снегопад поездка до аэропорта в Москве может быть дольше, чем сам перелет

В снегопад москвичи могут потратить на дорогу до аэропорта больше времени, чем затем займет сам авиаперелет, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Такси».

Из-за пробок и ухудшения видимости средняя продолжительность поездки увеличивается на 25%, а на отдельных маршрутах в часы пик — практически вдвое.

Отмечается, что, как только в столице начинается сильный снегопад, резко возрастает спрос на услуги такси, особенно для поездок в аэропорты. Водителям требуется больше времени, чтобы завершить один заказ и принять следующий, однако общее число машин на линии не увеличивается. Это создает дефицит доступных автомобилей и приводит к дополнительным задержкам.

Эксперты и сам сервис рекомендуют пассажирам внимательнее планировать выезд в условиях зимней непогоды. Чтобы гарантированно добраться до аэропорта вовремя, лучше закладывать дополнительный запас времени и по возможности избегать часов пик, выезжая заранее.

Ранее сообщалось, что морозы временно парализовали подмосковные и московские магистрали.