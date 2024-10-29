В Сочи обнаружили тело блогерши Кристины Рэй спустя месяц после пропажи

Обладательницу самых больших губ в России, блогершу Кристину Рэй обнаружили мертвой в Сочи, сообщил SHOT. По информации издания, тело девушки нашли в канализационном коллекторе.

35-летняя Кристина Рэй (настоящая фамилия Кожевникова) перестала выходить на связь с близкими еще месяц назад — 28 сентября.

Как ранее сообщал SHOT, версия с пропажей девушки заключалась в том, что она могла сбежать к своему другу, не предупредив об этом родных. Отмечалось, что со своим знакомым Кристина планировала употреблять наркотические вещества.

Кристина в 22 года попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Девушка неоднократно накачивала губы, однако позже удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.

Ранее сообщалось, что выпившая два десятка шотов в баре «Руки Вверх!» девушка впала в кому.