В Сочи оштрафовали женщину, съевшую протокол обвинения по делу своего сына

Жительницу Сочи оштрафовали на 40 тыс. рублей за воспрепятствование следствию в отношении ее сына, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

11 декабря 2023 года женщина, находясь в кабинете следователя для ознакомления с протоколом обвинения по делу ее сына, разорвала в клочья, а затем съела документ.

Хостинский районный суд города Сочи учел то, что женщина частично признала свою вину, а также обстоятельства произошедшего, и назначил ей сравнительно мягкое наказание.

Ее сын также привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Свердловский районный суд отправил на 12 лет в колонию гражданку США и России Ксению Карелину по делу о госизмене.