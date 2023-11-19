В Сочи отважный кот прогнал медведя, который забрел в его двор

Инцидент произошел в Сочи на Красной Поляне в одном из частных подворий. Видео произошедшего попало в сеть и стало вирусным.

На записи установленных на крыльце дома камер видеонаблюдения видно, как косолапый забрался на придомовую территорию. Однако похозяйничать вдоволь медведю так и не удалось.

Внезапно на пути животного встал хозяйский кот, который стал шипеть и грозно мяукать. Медведь оказался робкого десятка, не стал спорить с хвостатым защитником подворья и, немного потоптавшись на месте, убрался восвояси.

К слову, черные и бурые медведи готовятся к зимней спячке каждую осень. Некоторые залегают в своих берлогах в середине осени, пополнив свои жировые запасы. А есть и такие, кто начинает выходить к людям.

Ранее сообщалось, что дикий медведь напал на экологического активиста в Польше.