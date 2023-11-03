В Сочи состоится турнир по профессиональному кикбоксингу, где сразятся Штырков и Минеев

Сообщается, что бой между ними назначен на субботу, восемнадцатое ноября. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Иван Штырков и Владимир Минеев являются звездами смешанных единоборств (ММА). Стало известно, что «самое яркое противостояние осени и, возможно, всего года», по словам организатора турнира, состоится уже через две недели. Спортивный менеджер, Камил Гаджиев, также отметил, что Иван и Владимир «демонстрируют высочайший уровень бойцовского мастерства».

Стоит напомнить, что последний бой Минеева прошел 16 октября два года назад – в 20221-ом. Тогда он выступил против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Ранее мы уже писали о том, что в городском округе Клин пройдет фестиваль единоборств.