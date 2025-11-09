В Сочи свадебный кортеж заблокировал дорогу для дрифта, создав пробку

Участники свадебного торжества в Сочи спровоцировали масштабные помехи в дорожном движении, устроив несанкционированное представление с дрифтом на проезжей части. Видео инцидента было опубликовано в Сети. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «ЧП Сочи».

Согласно информации издания, автомобили, входившие в состав свадебного кортежа, преднамеренно перекрыли движение по дороге, чтобы создать импровизированную площадку для рискованных маневров.

Гости праздника устроили настоящее шоу, в ходе которого из-под колес их машин шел дым, а другие автомобилисты были вынуждены останавливаться и дожидаться окончания представления, что привело к образованию серьезной пробки.

Инцидент не остался без внимания правоохранительных органов. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту была немедленно инициирована проверка. Полиция принимает все необходимые меры для установления личности каждого участника акции, чьи действия повлекли за собой блокировку дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за похищение невест в четырех областях задержали 15 человек.