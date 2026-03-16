В Сочи туристка пострадала при возврате билета на теплоход

В Сочи на российскую туристку напал кассир после того, как она попыталась вернуть деньги за несостоявшуюся морскую прогулку, пишет телеграм-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в морском порту, где теплоход «Дагомыс» не вышел в море из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Судно должно было следовать по круговому маршруту, но рейс отменили.

Туристка пришла в кассу, чтобы вернуть стоимость билета, однако переговоры быстро переросли в конфликт. Кассиру не понравилось, что россиянка снимает происходящее на телефон. В какой-то момент сотрудница вытолкала ее из офиса. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Судоходная компания от комментариев отказалась.

