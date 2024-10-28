В Сочи задержали 23 человека после массовой драки из-за девушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 человек после уличной драки. Об этом сообщили в городском отделении МВД.

В воскресный вечер, 27 октября, на улице Труда в Сочи началась массовая драка. После нее правоохранительные органы задержали 23 человек, их оперативно доставили в отделение. Конфликт возник из-за разногласий, связанных с девушкой.

В ходе инцидента 17-летний местный житель получил травмы, однако он отказался обращаться в медицинское учреждение и писать заявление о побоях. Из всех задержанных 10 человек привлечены к административной ответственности. Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего. Видео с места происшествия уже опубликовано в интернете.

Ранее в Сети появились кадры драки подростков со стрельбой в парке в подмосковном Пушкино.