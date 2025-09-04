В Сочи жильцы вызвали пожарных из-за проектора с огнем на окне

В Сочи спасатели МЧС выезжали на вызов в жилой комплекс, где, как выяснилось, пожара не было. Об этом информировал телеграм-канал «ЧП Сочи».

Этот случай произошел в ночь на среду, 3 сентября, в ЖК «Раз Два Три», расположенном по адресу: улица Пластунская, 123А. Обитатели квартиры, находившейся на 14-м этаже, направили на окно проектор, транслировавший изображение горящего камина.

Соседи, проходившие мимо, приняли это изображение за реальное возгорание, вызвали пожарную службу и неоднократно пытались связаться с владельцами квартиры. Однако несмотря на настойчивые попытки, открыть дверь им так и не удалось. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что вызов был ложным.

Ранее сообщалось, что пожар площадью 120 кв. м ликвидировали в Кузбассе.