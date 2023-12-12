В Софии приступили к демонтажу памятника Советской армии

Власти города уточняют, что состояние памятника было аварийным, он не реставрировался в течение 70 лет. Для того, чтобы понять, как стоит его реставрировать, проводилось специальное исследование.

Оно показало, что памятник опасен для граждан, и, чтобы его отреставрировать, нужно перенести его на другое место, где и провести все необходимые работы. В фигурах, как сообщает скульптор Марин Марков, есть трещины большой длины и ширины, в которые долгие годы проникала влага. Сейчас около памятника дежурят полицейские.