В Союзе потребителей РФ назвали способы выбора настоящего меда

Роскачество провело исследование 21 торговой марки меда и установило, что только 20% продукции соответствуют обязательным требованиям законодательства. По словам главы Союза потребителей РФ Петра Шелища, это давно не является новостью и существует уже давно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что во избежание подделок следует выбирать мед в хороших магазинах или фермерских лавках, поскольку там существует какой-то контроль, а также не покупать дешевый продукт.

Эксперт подчеркнул, что в целом от приобретения подделки никто не застрахован. Тем не менее данная проблема существует сегодня не только с медом.

По его мнению, потребитель остается в двусмысленном положении: с одной стороны, качество меда на рынке вызывает вопросы, но, с другой, проверить его самостоятельно практически невозможно и стопроцентной уверенности в продукте все равно нет.

Ранее в ФНЦ пчеловодства рассказали про способы фальсификации меда.