В Союзном государстве приняли решение об отмене роуминга

Совет министров России и Белоруссии утвердил пакет из нескольких десятков важнейших документов. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на содержание одного из них.

На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии было одобрено около 20 значимых документов. Среди них — резолюция, направленная на создание комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных в рамках союза.

Вместе с тем были подписаны резолюции, касающиеся статуса продукции белорусских и российских производителей, а также вопросов развития пригородного железнодорожного сообщения.

Кроме того, приняты постановления, которые устанавливают единые правила в сфере защиты прав потребителей и разрабатывают стратегию формирования общего информационного пространства.

Два из одобренных документов сосредоточены на мерах по борьбе с незаконным импортом товаров и оборотом табачной продукции на территории Союзного государства.

Ранее ФАС обвинила МТС и «МегаФон» в нарушении законодательства.