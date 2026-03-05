В Соловецком монастыре нашли древние росписи под слоями краски

Во время реставрационных работ в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Соловецком монастыре произошло удивительное открытие: под поздними слоями краски реставраторы обнаружили ранее неизвестные росписи, сообщил журнал «Родина». Всего выявлено четыре исторических слоя, которые относятся к разным периодам летописи обители.

В алтарной части проступили образы святых, расположенные рядом с изображениями Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста, Иннокентия и Ионы. В куполе явственно обозначился рисунок голубя — символ Святого Духа. Также найдена старая надпись, которая свидетельствует о том, что живопись в этом месте перерабатывали.

Особый интерес вызвали переписанные сюжеты. Среди них — неканоническое изображение коронования Богоматери, а также лики апостолов Петра и Павла. Сквозь желтую краску на этих фрагментах проступил яркий бирюзовый фон, скрытый до этого долгие годы.

Реставраторы уже удалили поздние покраски и грубые прописки XX века, открыв взору росписи середины XIX столетия. Однако ранняя живопись пока только изучается, и специалисты не спешат с выводами. Вопрос о том, как сохранить и экспонировать найденные фрагменты, будет решаться на Церковно-художественном совете.

Помимо живописи, в храме продолжается масштабная реставрация интерьеров. Разбирают старые печи, приводят в порядок лестницы, ограждения хоров и полы. На фасадах расчищают и укрепляют кирпичную кладку. Полностью завершить все работы планируют в первой половине 2027 года.

Благовещенский храм занимает особое место в истории Соловков. Это единственная церковь на архипелаге, где сохранилась настенная живопись. Она была возведена над проездной аркой Святых врат в 1596-1601 годах зодчим Трифоном Кологривовым и служила домовой церковью настоятеля монастыря.

