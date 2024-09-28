В совершении серии взрывов в Кельне подозревают марокканскую мафию

В сентябре этого года в Кельне прогремело три взрыва. Об этом о ссылкой на представителей полиции Германии сообщает РИА Новости. Все они не были связаны с бытовыми авариями.

Так, 16 сентября в районе ночного клуба сдетонировало устройства. 18 сентября произошел взрыв в магазине одежды.

22 сентября прогремел взрыв в жилом доме. Жильцов эвакуировали. В результате взрыва пострадали двое человек. По подозрению в совершении этого преступления полиция задержала мужчину.

Пока следователи не выявили связи между взрывами, но уже нашли кое-какие зацепки. Так, предполагается, что первые два взрыва могут быть связаны с разборками внутри макромафии.

Речь идет о марокканских преступных группировках, которые активно проявляют себя в Нидерландах, Бельгии, Испании и Португалии. Марокканские мафиози занимаются наркотрафиком и торговлей людьми.

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