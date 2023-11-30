В Совфеде акцентировали внимание на разрастающиеся анклавы мигрантов

Для предотвращения роста мигрантских этнических анклавов, которые функционируют по собственным правилам и пытаются воздействовать на общество, предложено ускорить процесс внесения соответствующего законопроекта в Государственную Думу.

Об этом пишет РИА новости со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.

На заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, Косачев подчеркнул необходимость предотвращения распространения мигрантских анклавов, которые образуют закрытые этнические группы и придерживаются своих законов. Такое положение вещей может приводить к усугублению ситуации с бандитизмом и иных правонарушений, а также рост недовольства в обществе.

Он отметил, что для достижения этой цели важно ускорить процесс внесения в Государственную Думу законопроекта, предусматривающего новые режимы пребывания для мигрантов, а также принятия мер по борьбе с нелегальной миграцией.