В Совфеде назвали способы подработки для подростков в России летом

Рынок труда для подростков в России становится доступнее. По словам сенатора Ольги Епифановой, рекордные 26% компаний готовы трудоустраивать несовершеннолетних летом 2025 года. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что востребованы курьеры, продавцы-кассиры, работники фастфуда и кол-центров, а также IT-специалисты (тестировщики, SMM).

По мнению сенатора, с 1 сентября в силу вступает закон, упрощающий легальное трудоустройство подростков 14-18 лет на каникулах, выходных и праздниках через официальный договор. Однако сохраняются строгие ограничения: запрет на ночную работу, вредные производства, игорный бизнес и тяжелый труд.

Она уточнила, что в настоящее время для младших школьников (14-15 лет) доступны легкие подработки (озеленение, доставка, библиотеки) до четырех часов в день. Старшеклассники (16-17 лет) могут работать до семи часов в офисах, кафе или на сельхозработах. Это создает легальные возможности для первого заработка с учетом защиты прав молодежи.

Ранее эксперт Захаров дал оценку идее закрепления школьников за будущими работодателями.