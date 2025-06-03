В Совфеде назвали возможные вопросы на третьей встрече России и Украины

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с aif.ru высказался о будущих третьих переговорах России и Украины.

По словам сенатора, конкретные вопросы для третьей встречи делегаций России и Украины пока не определены. По его словам, даже участники переговорных групп могут не знать повестку заранее. Однако Климов предположил, что стороны идут от простого к сложному: не исключено, что новая встреча позволит приступить к конкретным шагам.

«И дальше уже с учетом реальной ситуации на земле, с учетом внешних факторов идти от простого к сложному. В любом случае, когда есть такие переговорные площадки, это лучше, чем когда их нет. Это не означает, что мы остановим свое решение о задачах специальной военной операции», — сказал собеседник издания.

Напомним, что 2 июня завершился второй раунд переговоров в стамбульском дворце Чираган. Руководитель российской делегации Владимир Мединский ранее выразил удовлетворение итогами встречи.

Ранее появился полный текст российского меморандума, переданного Украине.