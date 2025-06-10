Зеленский заявил о готовности мобилизовать 27 тысяч человек в месяц

Зеленский заявил, что Украина способна мобилизовать до 27 тысяч человек в месяц, но не собирается призывать молодежь до 24 лет. Об этом пишет венгерское издание Valasz online .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна способна ежемесячно мобилизовать до 27 тысяч человек в ряды ВСУ. По его словам, это — максимальный ресурс, который Киев может использовать в текущих условиях. Глава государства отметил, что мобилизация остаётся тяжелой, но необходимой частью любой войны, и Украина здесь не исключение. При этом он подчеркнул, что украинское общество устало, и это влияет на настрой призывников.

На фоне сообщений о новых волнах мобилизации Зеленский заявил, что молодых людей до 24 лет в армию не призывают — им предлагается служить по контракту. Он также выступил против расширения мобилизации на 18-летних, как на этом настаивают некоторые западные союзники. По словам президента, такой шаг может вызвать ещё большую напряженность внутри страны.

Зеленский добавил, что Россия, по оценкам Киева, способна мобилизовать до 50 тысяч человек в месяц, что делает необходимость постоянного пополнения украинских войск стратегически важной.

Ранее Зеленский призвал США и Европу к действиям после ударов РФ по Киеву и Одессе.