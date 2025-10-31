В Совфеде прошла церемония награждения детей за мужество в экстремальных ситуациях

В Совете Федерации России состоялась XII церемония награждения детей и подростков, которые проявили личное мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Поддержку детей оказывают в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», за 12 лет его участниками стали около 2 тыс. детей и подростков со всей России. На новую церемонию пригласили 19 детей, совершивших подвиги. Это спасение малышей из воды и огня, защита граждан от хулиганов или агрессивных животных и не только.

В знак признания их заслуг заместитель председателя Совфеда, Герой России, заслуженный спасатель страны Юрий Воробьев, руководитель управления общественно–политической работы Следственного комитета страны, Герой России, генерал–майор юстиции Сергей Петров, сенаторы и участники специальной военной операции вручили юным героям памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а также благодарности Следственного комитета Российской Федерации.

«В канун большого праздника – Дня народного единства – принимаем юных героев. Мы дорожим этой традицией», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.