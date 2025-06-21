В Совфеде рассказали, как мошенники имитируют голос членов семьи ради получения денег

В 2025 году в интернете стали активно применять новые методы обмана. Мошенники всё чаще используют голосовые технологии, чтобы выдавать себя за других людей. Также они создают фальшивые изображения жертв, чтобы вводить в заблуждение их близких. Ещё одним распространённым способом мошенничества стали фишинговые сайты. Об этом поведал Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Как пояснил собеседник агентства, одна из наиболее распространенных схем — это взлом учётных записей пользователей в мессенджерах, таких как Телеграм. После того как злоумышленники получают доступ к аккаунту, они связываются с друзьями и близкими жертвы от её имени.

Мошенники применяют функцию записи «кружков» в Телеграм, при этом внешность и голос владельца аккаунта создаются с использованием нейросетей. Как пояснил Шейкин, цель таких атак — получить деньги от знакомых или родственников.

Также стоит отметить, что в последнее время всё больше распространяются мошеннические методы, основанные на фишинге. Мошенники создают сайты, которые выглядят как настоящие онлайн-сервисы, например, интернет-магазины, инвестиционные платформы или сайты государственных организаций.

«Попав туда через рекламу или рассылки, жертве внушают необходимость ввести конфиденциальные данные или оплатить услуги», — отметил сенатор.

Мошенники также нередко выходят на связь с гражданами России, выдавая себя за представителей различных государственных органов. Они создают убедительные легенды, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным жертвы. Для этого они могут использовать услуги нескольких сообщников, которые помогают им завоевать доверие и в конечном итоге получить деньги от жертвы.

Ранее стало известно, сколько человек могут попасть под статью о дропперах.