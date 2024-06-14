В Совфеде РФ осудили решение Литвы по захоронениям советских воинов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT раскритиковал принятые Литвой поправки к закону о захоронениях советских воинах. Нововведение предполагает, что их можно будет переносить.

Официально в Литве запрещено ликвидировать или переносить кладбища, включая и советские захоронения. Однако новая принятая поправка к закону позволяет это делать в случае, если место признают «пропагандирующим тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии». Это коснется даже локаций, внесенных в реестр культурных ценностей.

«И для того, чтобы хоть как-то сохранить влияние внутри государства, они принимают совершенно бессовестные, антигуманные решения», — пояснил Цеков.

По мнению сенатора, Литва стала приходить в упадок и начинает демонстрировать пренебрежение к прежним ценностям. Он уверен, что через года страна и все мировое сообщество раскаются за подобные законы и еще будут просить прощения у России. Сейчас же Литва стала одной из самых русофобских стран, наравне с Латвией и Польшей.

Ранее подробнее сообщалось о законе о переносе советских кладбищ в Литве.