В Совфеде РФ предрекли волну отказов от расследования подрывов «Северных потоков»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в разговоре с RT предположил, что еще одна европейская страна может отказаться от идеи расследования подрыва магистральных газопроводов «Северный поток».

В Европе изначально не собирались расследовать подрывы на СП. Цель была, как считает Косачев, в том, чтобы не установить истинного организатора и исполнителя этой диверсии. Как отметил политик, вероятным виновником может быть Украина. Это застопорило процесс дела. Швеция и Дания вышли из международной группы расследования, и аналогично скоро может поступить Германия.

«И с возрастающей степенью вероятности, подчеркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединенные Штаты Америки с самой высокой степенью вероятности в последнем случае», — высказался Косачев.

Таким образом, цель расследования подрывов на СП могла заключаться в том, чтобы прикрыть причастность Украины и\или НАТО. По мнению вице-спикера Совфеда, группа для расследования не сможет существовать, так как ей нужно будет предоставлять результаты. Последних до сих пор нет и не предвидится.

Ранее сообщалось, что Песков высказался о решении Дании прекратить расследование диверсии на «Северных потоках».