В Совфеде с сомнением отнеслись к идее введения пионерской формы в школы РФ

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT высказалась о возвращении в обиход российских школьников аналога пионерского галстука.

В России предложили возродить забытые традиции, привить детям любовь к труду и учебе, как это делали в пионерских лагерях. В том числе предлагалось на постоянной основе ввести форму в школы, аналогичную пионерской. Однако такие инициативы вызвали массу дискуссий.

Например, некоторые считают, что для возвращения галстука и той самой формы нужно возрождать и пионерские организации. Это уже сложнее, чем просто переодеть учеников.

«Но повсеместно сейчас всех заставить, чтобы непременно был галстук, я бы не торопилась. Поэтому все-таки я за то, чтобы школьные организации активно сами принимали решения относительно школьной формы и определённых атрибутах — эмблемах, логотипах, галстуках. Но вот так не спешила бы ее повсеместно внедрять», — рассказала парламентарий Гумерова.

Сергей Комков, председатель Ассоциации социальных сподвижников президента РФ, в целом согласился с коллегой. Он напомнил, что определение «пионера» - это стремление к первенству, которое прививали в специальных организациях. Тогда это было связано с коммунистической идеологией, но сейчас это возвращать не требуется.

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