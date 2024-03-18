Жители Крыма счастливы находиться в составе России, к которой удалось вернуться лишь 18 марта 2014 года. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Комментарий сенатора передает RT .

Крым присоединился к России 10 лет назад, 18 марта 2014 года. В эту важную дату во многих городах проводят праздники. По словам Цекова, жители полуострова всегда мечтали стать россиянами. Это стало известно благодаря опросам и законно проведенному референдуму: большинство высказались "за" вхождение в состав РФ. Хотя на Западе эту историю не принимают до сих пор, жители Крыма уверены, что сделали правильный выбор.

При этом за все десятилетие Крым заметно преобразился. Улучшилась инфраструктура, появились новые дороги, мосты. В целом, уровень жизни крымчан заметно вырос.

«Россия возродила Крым. Это чувствуется во всем: в инфраструктуре, в возрождённых и построенных социальных объектах, в настроении крымчан. Россия принесла на нашу землю мир и межнациональное согласие. До 2014 года у нас были проблемы в межнациональных отношениях», — отметил Цеков.

Цеков и сам как уроженец Симфорополя знает, что такое жить под украинским режимом. Он считает перемены на полуострове "фантастическими" и очень насыщенными за последние 10 лет. Киев никогда не помог бы восстановлению этой туристической жемчужины.

Ранее сообщалось об ужасающих условиях жизни крымчан до прихода России.