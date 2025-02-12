В СПЧ назвали пункты, за которые должны платить мигранты

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, подразумевающий уплату мигрантами госпошлины размером три тысячи рублей за выдачу сертификата о сдаче экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России. Член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал, стоит ли вводить данную меру и что еще следовало бы сделать платным для иностранцев. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, за сам экзамен иностранцы не всегда платят самостоятельно, иногда это делают работодатели. Введение дополнительных сборов для мигрантов в некоторой степени разумно. Так, необходимо получать максимальные блага от наличия мигрантов в России. Более двух третей мигрантов не платят налоги в нашей стране, однако пользуются различными льготами.

Эксперт добавил, что в целом идея введения госпошлины на сертификаты является позитивно-идеалистической. Есть риск того, что бизнес будет ею недоволен, поскольку испугается дополнительных сборов и налогов.

По его мнению, иностранцы, приезжающие в Россию, обязаны платить полностью все налоги, считает Кирилл Кабанов. Однако введение госпошлины на обучение мигрантов создаст также и дополнительную нагрузку на бюджет.

Ранее сообщалось, что мигранты, чьи дети признаются нежелательными, получают аналогичный статус.