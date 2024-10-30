В СПЧ предложили выгонять из России мигрантов с наркотической зависимостью

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предлагает выдворять мигрантов с наркозависимостью из страны. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В СПЧ представили общественно-экспертный доклад под названием «Миграционная политика и национальные цели развития России», в котором выдвигается предложение о выдворении мигрантов, страдающих от наркотической зависимости.

Согласно документу, медицинские работники должны информировать МВД о случаях выявления наркотических зависимостей у иностранных граждан, работающих в стране.

Если у мигранта будет диагностирована наркотическая зависимость, это может стать основанием для его выдворения из России или отказа во въезде.

Ранее в Королеве арестовали иностранца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.