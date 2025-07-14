В СПЧ раскритиковали перекрытие дороги из-за намаза в Москве

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов резко осудил перекрытие проезжей части на съезде с проспекта Дорохова в Москве во время проведения намаза, назвав это постыдным и провокационным актом. Он выразил свое возмущение в телеграм-канале.

Кабанов заявил, что видит в намеренно организованном транспортном хаосе на дороге признаки массовых противозаконных действий, совершаемых, по его мнению, преимущественно приезжими мигрантами.

Он подчеркнул, что бездействие со стороны официальных властей может спровоцировать дальнейший рост беззакония и произвола. Кабанов образно отметил, что если дать слабину, то последствия могут быть непредсказуемыми.

«Дай им палец, они всю руку откусят — это универсальный закон. То, что в пятницу произошло на улице Генерала Дорохова — это не просто позорище, это еще и дискредитация власти», — жестко отреагировал Кабанов.

Ранее сообщалось, что Володин анонсировал рассмотрение законопроектов об усилении контроля за мигрантами.