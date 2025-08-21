В СПЧ сообщили о сокращении числа колоний в России

В России резко сократилось количество исправительных колоний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, за четыре года количество таких учреждений сократилось с 666 до 615, то есть практически на 10%. Она также объяснила, что так называемое число зверя получилось случайно.

«До 2021 года их было 709 на какой-то период. Потом все время сокращались, сокращались. Вот последние из сокращенных — это уральские колонии, которые закрыли, к сожалению, для многих правозащитников, потому что осужденных раскидали по другим регионам», — отметила правозащитница.

По ее словам, основной причиной ликвидации исправительных колоний стало почти полное отсутствие осужденных, что сделало их дальнейшее содержание нерентабельным.

Также Меркачева рассказала, что закрытие колоний повлекло за собой практику перевода осужденных в учреждения других регионов.

Ранее сообщалось, что арестованного за взятку свердловского экс-начальника МКУ отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО).