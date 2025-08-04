В СПЧ заявили о нежелании мигрантов жить по российским правилам

Кирилл Кабанов, представляющий Совет по правам человека при президенте РФ, выразил мнение, что мигранты воспринимают граждан России как соперников, стремясь к их вытеснению. Такое заявление прозвучало в его выступлении на телеканале «Царьград», отрывок из которого разместили в телеграм-канале.

Кабанов отметил, что, прибыв в Россию, мигранты проявляют тенденцию к сохранению привычного уклада жизни, отказываясь от интеграции в российское общество.

«Они не хотят и не будут жить по нашим правилам», — подчеркнул член СПЧ.

По словам общественника, это проявляется, в частности, в желании носить никабы, осуществлять ритуальные жертвоприношения на улицах городов и совершать намазы в местах, не предназначенных для этого.

Ранее сообщалось, что в ГД хотят ввести запрет на въезд в РФ судимых по тяжким статьям мигрантов.