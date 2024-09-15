В спецназе «Ахмат» рассказали, как охотятся за бронетехникой ВСУ в Курской области

Подразделения снайперов спецназа «Ахмат» каждый день ведут «охоту» в Курской области не только за украинскими боевиками, но и за легкобронированной вражеской военной техникой, поведал в беседе с РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Аид.

С его слов, попадание крупным калибром как минимум обездвиживает такую технику. А как максимум — полностью ее уничтожает. Такая тактика по выводу из строя бронетехники противника уже зарекомендовала себя довольно эффективной, отметил Аид.

«…Помимо уничтожения живой силы противника, на нас легло уничтожение транспорта, в основном легкобронированного или ББМ…» — сообщил он.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее эксперт Сивков поделился мнением, что бои в Курской области приближают конец СВО.