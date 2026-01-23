В списках каждый второй: кого из силовиков обяжут пройти ДНК-регистрацию в 2026 году?

Правительство России одобрило законопроект об обязательной геномной регистрации для лиц, выполняющих задачи в зоне боевых действий. Инициатива Министерства обороны, на реализацию которой в 2026–2028 годах планируется выделить почти 2,9 миллиарда рублей, предполагает создание масштабной базы генетических данных. Процедура будет касаться не только военнослужащих, но также сотрудников Росгвардии, МВД и гражданского персонала силовых ведомств, направляемых в условия вооруженных конфликтов.

Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа», с практической точки зрения, основная цель нововведения — создание надежного и научно обоснованного механизма идентификации личности в случае гибели или тяжелого ранения. Современные методы ДНК-анализа позволяют установить личность даже при минимальном количестве биологического материала и в сложных условиях, что может существенно ускорить и упростить процедуру опознания. Это также снижает нагрузку на военно-медицинские и следственные службы в полевых условиях.

Полученные генетические профили будут храниться до 100-летия человека, а в случае гибели — до момента установления личности, после чего могут быть переданы для криминалистических нужд.

Однако эксперты указывают на необходимость тщательной проработки правовых и технических аспектов. Ключевыми вопросами остаются гарантии защиты конфиденциальности столь чувствительных данных и алгоритм их уничтожения при увольнении человека со службы по его запросу.

Исторически в России обязательная геномная регистрация применялась к ограниченному кругу лиц, например, осужденным за тяжкие преступления или родственникам пропавших без вести, поэтому расширение базы требует усиления мер кибербезопасности. Для самих военнослужащих знание о существовании такого инструмента может стать дополнительной психологической гарантией, однако успех всей системы будет зависеть от четкости регламентов сбора, хранения и использования генетической информации, а также от неукоснительного следования этим правилам всеми ведомствами.

Ранее сообщалось, что экспертиза ДНК подтвердила гибель российского пловца Свечникова, которого долго не могли найти после заплыва в Босфоре.