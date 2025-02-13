В Средиземном море столкнулся авианосец США и торговое судно

В четверг в Средиземном море произошло столкновение американского авианосца USS Harry Truman с торговым судном. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ВМС США.

Все случилось в районе Порт-Саида в Египте прошлой ночью. По предварительной информации, в результате случившегося с атомным авианосцем и торговым судном Besiktas-M пострадавших нет. Другая информация уточняется.

Также стало известно, что двигательные установки авианосца находятся в безопасном состоянии – они не пострадали в результате инцидента.

При этом, в Мюнхене в четверг также произошел серьезный инцидент: машина посто влетела в толпу людей, есть пострадавшие.