В США 39-летняя девственница назвала неожиданную причину отказа от секса

Жительница США по имени Сара поделилась в Сети сокровенным: к почти 40 годам она осталась девственницей и решила, что будет ей всю оставшуюся жизнь. Об этом со ссылкой на New York Post пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Сара откровенно рассказала о своей личной жизни на просторах развлекательного видео-портала. Она призналась, что никогда не вступала в половую связь и не целовалась, но и не планирует этого делать. По словам американки, ей дороже собственный покой, чем поиски новых романтических впечатлений. Женщина заявила, что сейчас ей 39 лет и она собирается оставаться девственницей всю жизнь.

Рассказ Сары вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Многие восприняли ее признание как оскорбление, так и не поняв, зачем лишать себя удовольствия и отношений в целом. Некоторые, впрочем, поддержали автора ролика, отметив, что секс переоценен.

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