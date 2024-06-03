Бывшему офицеру разведки ВС США Скотту Риттеру закрыли путь в Россию. Он пытался попасть на рейс для поездки на ПМЭФ. В беседе с RT он рассказал подробности случившегося.

У Риттера уже не действуют ограничения на полеты за пределы страны, однако по какой-то причине его все же сняли с рейса до России. Эксперт и бывший разведчик должен был вылететь из Нью-Йорка с пересадками в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2024, однако дорогу ему перегородили пограничники. Они увели его, изъяли паспорт и заявили, что никуда Риттер не полетит.

«Я садился на рейс. Три офицера полицейского управления Нью-Йорка отвели меня в сторону. Они забрали мой паспорт. На вопрос, почему, они ответили: «Приказ Государственного департамента», — сказал он.

Риттер отметил, что он в порядке, но его раздражает ситуация. Он не планировал пропускать Петербургский международный экономический форум, но, очевидно, без паспорта уже не сможет покинуть Америку.

Ранее сообщалось, что БРИКС не собирается менять название после вступления других стран.