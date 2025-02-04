В США хотят ликвидировать Министерство образования

Власти США рассматривают вопрос ликвидации Министерства образования с целью сокращения федеральных ведомств. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно указу, который сейчас находится на рассмотрении, часть функций Минобразования планируется передать другим ведомствам или вообще упразднить его. Предусмотрена подготовка законопроекта о ликвидации Министерства образования. Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания.

До этого основатель и генеральный директор компании SpaceX предприниматель Илон Маск выступил в поддержку инициативы сокращения госаппарата и раскритиковал работу министерства.

Ранее сообщалось о том, что в США более 70% учеников восьмых классов плохо читают и считают.