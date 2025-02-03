В США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

К настоящему моменту удалось идентифицировать 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом на пресс-конференции сообщил глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 30 января. В небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились 64 человека, в том числе четыре члена экипажа, на борту вертолета — три человека. Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиянах.