В США на операционном столе умер пациент во время игры врачей в музыкальное бинго

Двое врачей в Соединенных Штатах начали играть во время операции и не заметили, как у них на столе ухудшилось состояние пациента, который затем скончался. Об этом сообщило издание HealthExec.

ЧП произошло в штате Колорадо. Там в одной из больниц хирург и анестезиолог проводили рядовую операцию у 56-летнего пациента по удалению катаракты. Чтобы отвлечься от рутины, они начали играть в музыкальное бинго, называя исполнителей и группы с букв, которые содержатся в слове bingo. Медики увлеклись и не заметили, как у их подопечного резко упали жизненные показатели. Затем сердце пациента остановилось, и он скончался.

Вдова умершего подала в суд на больницу. Хирург во всем обвинил анестезиолога, тот якобы отключил монитор и ничего не сказал об ухудшении состояния больного, за которым был обязан следить. Тот не признал себя виновным. Обвинение не дошло до суда, больница заключила некую сделку с истицей.

Ранее сообщалось, что врачи Жуковской больницы спасли мужчину с множественными переломами черепа, полученными в результате падения с электросамоката. В ходе операции хирурги практически сняли пациенту кожу головы, как скальп, чтобы зафиксировать все переломы специальными крепежами. После этого кожу вернули на место.